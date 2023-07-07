Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 июля.

На 499-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 7 июля (время московское).

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Совет обороны Харьковской области принял решение о возобновлении очного обучения в школах, колледжах и вузах. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Офлайн-обучение будет возможно только при соблюдении обязательных требований. В их числе - наличие специальных укрытий, работающая система оповещения, определенные пути эвакуации, запасы воды и медикаментов и проведение уроков безопасности по необходимым действиям в случае воздушной тревоги.

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Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. По словам генсека НАТО, Зеленский примет участие в "инагурационной встрече".

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 июля 14.00 - 23.59

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