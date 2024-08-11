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Зеленский: РФ ударила по Киевской области ракетой из КНДР

Даниил Сотников
11 августа 2024 г.

Баллистические ракеты KN-23 из КНДР "редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу населению", заявили в ВСУ.

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Облмки ракеты KN-23 (фото из архива)
Облмки ракеты KN-23 (фото из архива)Фото: Kyodo/picture alliance

Российская армия при воздушной атаке на Киевскую область в ночь на воскресенье, 11 августа, вероятно, использовала ракету из Северной Кореи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", - написал Зеленский.

"Относительно российских ударов северокорейскими ракетами скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению", - прокомментировал удар командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

При ударе РФ по Киевской области погибли отец с сыном

В Киевской городской военной администрации после атаки также сообщали, что по украинской столице были выпущены баллистические ракеты - "Искандер-М" или северокорейские KN-23. В Броварском районе Киевской области обломки сбитой ракеты упали на частные жилые дома, спасатели извлекли из-под завалов тела 35-летнего мужчины и его четырехлетнего сына. Тяжелые травмы получили еще три человека.

Минувшей ночью украинское ПВО сбило 53 из 57 запущенных по территории Украины дронов. Всего, по данным Киева, Россия за одну неделю ударила по Украине более 30 ракетами и более 800 управляемыми авиабомбами, сказал Зеленский.

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