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Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолитикаУкраина

Зеленский прекратил участие Украины в ТКГ по Донбассу

Екатерина Венкина
8 мин. назад

Указ об участии делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны признан недействительным.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-prekratil-ucastie-ukrainy-v-kontaktnoj-gruppe-po-donbassu/a-62998607

Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ об участии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны. Соответствующее распоряжение размещено в четверг, 1 сентября, на сайте официального интернет-представительства главы украинского государства. 

Таким образом отменен указ № 167 от 5 мая 2020 года и ряд последующих изменений к нему (в общей сложности - семь постановлений).

Предназначалась для выполнения решений в "нормандском" формате

ТКГ была сформирована летом 2014 года, в том числе для выполнения решений, принятых в так называемом "нормандском" формате (ФРГ, Франция, Россия, Украина). Представители России в группе по Донбассу в преддверии начала войны отказались от участия во внеочередном заседании, запланированном на 18 февраля.

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавлял формат от лица Киева с июля 2020-го по февраль 2022 года. В состав группы входили представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), РФ и Украины. В рамках ТКГ, в частности, в июле 2020 года удалось достичь договоренностей о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня. 

Кравчук скончался в мае в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он возглавлял Украину в 1991-1994 годах.

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