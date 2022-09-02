Зеленский прекратил участие Украины в ТКГ по Донбассу

Указ об участии делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны признан недействительным.

Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ об участии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны. Соответствующее распоряжение размещено в четверг, 1 сентября, на сайте официального интернет-представительства главы украинского государства.

Таким образом отменен указ № 167 от 5 мая 2020 года и ряд последующих изменений к нему (в общей сложности - семь постановлений).

Предназначалась для выполнения решений в "нормандском" формате

ТКГ была сформирована летом 2014 года, в том числе для выполнения решений, принятых в так называемом "нормандском" формате (ФРГ, Франция, Россия, Украина). Представители России в группе по Донбассу в преддверии начала войны отказались от участия во внеочередном заседании, запланированном на 18 февраля.

Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавлял формат от лица Киева с июля 2020-го по февраль 2022 года. В состав группы входили представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), РФ и Украины. В рамках ТКГ, в частности, в июле 2020 года удалось достичь договоренностей о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня.

Кравчук скончался в мае в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Он возглавлял Украину в 1991-1994 годах.

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