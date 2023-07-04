Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 июля.

На 497-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий среды, 5 июля (время московское).

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25 человек пострадали при обстреле украинскими силами Макеевки, захваченной российскими войсками, утверждает "врио главы" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, "взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка", повреждения получили жилые дома, здания больницы, школы и детсада. Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ (Стратком) сообщило, что в Макеевке уничтожен российский склад.

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном предупредил о "подготовке оккупационными войсками опасных провокаций" на Запорожской атомной электростанции. "Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", - написал он в Twitter по итогам переговоров.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС "предметы, похожие на взрывчатку". "Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит - и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", - подчеркнул украинский лидер.

Хроника событий 3 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 июля 00.00 - 13.59 >>>

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