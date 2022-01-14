 Зеленский предложил США провести с РФ трехстороннюю встречу по Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 14.01.2022

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Украина

Зеленский предложил США провести с РФ трехстороннюю встречу по Украине

По мнению Зеленского, встреча с участием Байдена, Путина и его самого, но без привлечения ЕС могла бы пройти в режиме видеоконференции. Реакции с российской стороны пока не последовало.

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу по Украине с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, а также его самого. "Президент Зеленский предложил президенту Байдену, и мы думаем, это может сработать, организовать трехстороннюю встречу, возможно, в формате видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", - сказал глава Офиса украинского президента Андрей Ермак в ходе разговора с американским дипломатом Джоном Хербстом в пятницу, 14 января.

"Мы все еще ожидаем реакции с российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - отметил Ермак.

Агентство Reuters отмечает, что инициатива Зеленского о проведении трехсторонней встречи по Украине без участия Евросоюза прозвучала на фоне активизации усилий Германии по оживлению так называемого "нормандского формата", в рамках которого украинский кризис обсуждают представители Украины, России, ФРГ и Франции. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал подключить к этому формату и США.

Предстоящий визит главы МИД ФРГ в Киев и Москву

На предстоящей неделе министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) совершит визиты в Киев и Москву. Глава МИД ФРГ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Киеве 17 января. Затем она отправится в Москву. На 18 января там в том числе запланированы ее переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Одной из главных целей поездки заявлена попытка "достичь прогресса в работе "нормандского формата". 

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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