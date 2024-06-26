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Зеленский посетил военных ВСУ на фронте в Донецкой области

Ольга Лебедева
26 июня 2024 г.

Президент Украины прибыл в Покровск вместе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенными силами Андреем Гнатовым. Они встретились с военнослужащими двух бригад.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский приехал на фронт, фото из архиваФото: President Of Ukraine/APA Images/Zumapress/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский посетил район боевых действий в Донбассе, его сопровождали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и назначенный на днях на должность командующего Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов. "Донецкая область. Вместе с нашими воинами, вместе с главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области", - заявил Зеленский в видео, записанным на въезде в Покровск в среду, 26 июня. 

Он сообщил, что встретился с солдатами и офицерами 110-й 47-й бригад, а также с военными медиками. "Провел здесь, в Донецкой области, совещание по безопасности и поддержке людей - детальное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни - вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, и по восстановлению жилья", - указал далее президент Украины.

Зеленский раскритиковал чиновников, не приезжающих в прифронтовые районы

Кроме того, Владимир Зеленский пообещал провести "отдельный разговор в Киеве" с чиновниками, которые должны быть в прифронтовых районах, где жителям необходимы срочные решения проблем, связанных с боевыми действиями. По словам Зеленского, он "был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше".

Нового командующего Объединенными силами ВСУ Владимир Зеленский назначил 24 июня, отправив в отставку генерал-лейтенанта Юрия Содоля, который занял эту должность в феврале в рамках перестановок в военном руководстве Украины.

 

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