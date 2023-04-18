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Владимир Зеленский в Авдеевке
Владимир Зеленский в АвдеевкеФото: Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский посетил передовую в Авдеевке

Евгений Жуков
2 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 апреля.

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На 419-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий вторника, 18 апреля (время московское).

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Численность российских ракетоносителей в Черном море увеличена до четырех - два надводных и два подводных, их общий залп может достигать 24 ракеты типа "Калибр", сообщает украинское оперативное командование "Юг".

По данным ВМС ВС Украины, в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 российских кораблей, из них 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 36 ракет.

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В настоящее время пропавшими без вести в результате военных действий считаются около семи тысяч жителей Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. По его словам, обычно, согласно статистике, около 60-65 процентов из пропавших без вести находятся в плену, а остальные - погибли. "Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные", - приводит слова Котенко агентство УНИАН.

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В аннексированном Россией Севастополе в Крыму раздался мощный взрыв, передает "РБК-Украина". Как пишет издание, местные жители рассказывали в Telegram-каналах, что слышали в северной части города "звук дальнего, но мощного взрыва". Также взрыв был слышан в городе Инкерман.

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Не менее 8 человек получили ранения в результате артиллерийских ударов по городу Украинск Донецкой области, написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram. "Россияне обстреляли город сегодня утром - повредили 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка", - сообщил он. По данным офиса генпрокурора Украины, при обстреле Украинска были ранены 10 человек.

Зеленский побывал на передовой в Авдеевке

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь посетил передовые позиции ВСУ - сегодня он побывал в Авдеевке Донецкой области, сообщила пресс-служба офиса президента. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк", пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

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Канада передала Украине уже восемь танков, сообщил Генштаб ВСУ. "Танки Leopard 2 были загружены и транспортированы самолетом CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады в рамках операции Unifier, - говорится в сообщении. - ВСУ благодарны за поддержку и помощь Канады".

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Один человек погиб, девять получили ранения в результате российского обстрела центра Херсона, сообщила Херсонская областная государственная администрация. Согласно сообщению, утром российская артиллерия ударила "прицельно по центральному рынку" Херсона, повреждены торговые павильоны. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин утверждает, что "рядом нет ни одного военного объекта".

Правящая партия Румынии намерена запретить импорт зерна из Украины

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Резиденция правительства Румынии в Бухаресте
Резиденция правительства Румынии в БухарестеФото: Volker Preuﬂer/imago images

Правящая Социал-демократическая партия Румынии (PSD) заявила, что попросит коалиционное правительство утвердить указ о временном запрете на импорт украинского зерна. Ранее такое решение приняли власти Польши, Венгрии и Словакии. "В то же время Румыния должна продолжать поддерживать Украину, облегчая транзит сельскохозяйственной продукции в другие страны Европейского Союза или к черноморским торговым путям", - говорится в заявлении партии, к которой принадлежит и румынский министр сельского хозяйства Петре Дая.

Хроника событий 18 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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