Зеленский: Аннексия не будет признана свободными нациями

На 232-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 13 октября (время московское).

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У жителей оккупированной части Запорожской области может появиться новый маршрут для эвакуации. Об этом сообщил в эфире общенационального информационного телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров. "Уже второй день наши жители выезжают по этому пути. Это через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск, потом - в РФ, а потом, как всегда, в Грузию или Европейский Союз", - пояснил Федоров. Он подчеркнул, что на оккупированной части Запорожья сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация, поэтому жители стараются выехать на территорию, подконтрольную Украине. В то же время возможность для них выехать через Васильевку Запорожской области с конца сентября заблокирована оккупантами. "На сегодня нет возможности выезжать через Васильевку, очередь стоит с 29 сентября более чем 4000 наших жителей. За последние 10 дней смогли уехать менее 200 человек. Не выпускают пожилых людей, родителей с детьми - никого не выпускают. И самое главное, неизвестны правила, по которым можно уехать. Сначала это было получение пропуска, потом это получение какого спецталона в комендатуре, сейчас просто не выпускают", - сказал мэр Мелитополя.

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Владимир Зеленский прокомментировал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающую аннексию украинских регионов Россией. "Спасибо всем 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово: российская попытка аннексии ничтожна и никогда не будет признана свободными нациями", - написал президент Украины в микроблоге Twitter. Он добавил, что Украина вернет все свои земли.

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Франция совместно с Данией работает над поставкой Украине шести дополнительных гаубиц Caesar, которые ранее предназначались для датской стороны, а также зенитных ракет "для защиты Украины от ракетных ударов и дронов". Об этом сообщил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон. Он добавил, что новая военная помощь Киеву поступит в "ближайшие недели", но не уточнил, сколько именно ракет будет передано. В свою очередь британский телеканал Sky News сообщил, что речь идет о противовоздушных ракетах малой дальности Crotale, используемых для перехвата ракет и самолетов на низкой высоте.

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Генеральная ассамблея ООН в среду, 12 октября, подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая осуждает аннексию Россией четырех территорий Украины. Документом не признаются "референдумы", проведенные в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР", а также на оккупированных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей. Резолюцию поддержали представители 143 стран, 35 воздержались. Еще пять государств - Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа - выступили против.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют дополнительно усилить современной артиллерией. Об этом он сообщил в своем видеообращении в среду, 12 октября, по итогам очередной встречи в "формате Рамштайн". "Есть положительные новости из оборонного "Рамштайна", связанные с дополнительным усилением нашей армии современной артиллерией", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, на заседании обсуждалось прежде всего предоставление Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны. "Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба - это одна из самых весомых гуманитарных задач для Европы нашего времени", - отметил Зеленский.

Хроника событий 12 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 октября 00.00 - 13.59 >>>

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