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Пожар после взрыва на Керченском мостуФото: AFP/Getty Images
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Зеленский пообещал "будущее без оккупантов" в Крыму

Александр Дельфинов
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 октября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-poobesal-budusee-bez-okkupantov-v-krymu/a-63381190

На 228-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 9 октября (время московское).

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В день, когда произошел взрыв на Крымском мосту, свое традиционное вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с краткой гидрометеосводки, отметив, что на территории Украины "был неплохой и в основном солнечный день". "К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее - солнечное", - добавил президент, не став прямо комментировать ситуацию со взрывом на мосту. "Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", - подчеркнул он.

Украинский президент также вновь призвал военных РФ сдаваться в плен. "Мы гарантируем всем российским военным, добровольно сложившим оружие и сдавшимся в плен, сохранение их жизни. Украина всегда соблюдает все международные нормы, все конвенции", - пообещал Зеленский.

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Спутниковые снимки Крымского моста, сделанные с разницей в один день 7 и 8 октября, опубликовала в своем микроблоге Twitter компания Planet. На втором снимке заметен длинный шлейф дыма и видны повреждения после взрыва. 

Хроника событий 8 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 октября 00.00 - 13.59 >>>

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