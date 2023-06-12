Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

На 474-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 12 июня (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который переносит празднование Дня Победы в стране с 9 мая на 8 мая. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной рады. Теперь праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, он будет официальным выходным. 9 мая в Украине будут праздновать День Европы, который при этом останется рабочим днем.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало одной из бригад ВСУ 17 автомобилей, арестованных у родственников бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщила пресс-служба ведомства. В их числе - 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника. Общая стоимость техники составляет 1,1 млн долларов США. "Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области", - говорится в сообщении. По ходатайству ГБР в апреле 2022 года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.

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Власти Швейцарии сообщили об атаке пророссийских хакеров на несколько правительственных сайтов. Эксперты быстро идентифицировали DDoS-атаку и приняли необходимые меры, заявил Национальный центр кибербезопасности Швейцарии (NCSC). Ответственность взяла на себя группа NoName, указывается далее. Атака произошла в то время, когда парламент Швейцарии готовится к видеообращению президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на 15 июня, указывается далее.

Немецкий Красный Крест направит новую партию помощи в затопленные районы Украины

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В контролируемом российскими силами Мелитополе Запорожской области около полуночи 12 июня взорвался тепловоз в локомотивном депо, сообщил городской глава Иван Федоров. По его данным, россияне использовали его для транспортировки топлива на фронт. Федоров также напомнил , что речь идет уже о втором уничтоженном тепловозе за последние два месяца.

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Немецкий Красный Крест (DRK) направит новую партию помощи в затопленные районы на юге Украины, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС. Она будет включать две спасательные лодки, 6000 гигиенических наборов, 200 неопреновых костюмов и 100 спасательных жилетов общей стоимостью около 400 тысяч евро, сообщила организация. Партия помощи будет отправлена 13 июня. Как отметили в DRK, организация находится в тесном контакте с Украинским Красным Крестом.

Хроника событий 12 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 июня 14.00 - 23.59 >>>

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