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Зеленский подписал указ о территориях РФ, где жили украинцы

Жан Рофе
22 января 2024 г.

Согласно указу президента Украины, правительство должно разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях".

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Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Об этом он сообщил в понедельник, 22 января, обращаясь к согражданам по случаю Дня соборности Украины.

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории", - заявил Зеленский. По его словам, подписание указа - "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

О чем говорится в указе Зеленского

В документе, опубликованном на сайте главы государства, Зеленский поручил украинскому правительству разработать "план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях", расположенных "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ".

В частности, президент Украины предлагает создать орган, который будет собирать и изучать факты и свидетельства о "преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев, восстановлении и сохранении исторической памяти".

В указе Зеленского также говорится о необходимости активнее бороться с "дезинформацией и пропагандой" со стороны РФ, а также проводить мероприятия, "направленные на развенчание российских мифов об Украине". В учебные программы в Украине предлагается внести изменения, чтобы рассказывать "правдивую историю этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах РФ".

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