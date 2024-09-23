Зеленский в Нью-Йорке поблагодарил Шольца за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Нью-Йорке подчеркнул важность поддержки со стороны Германии и поблагодарил страну за всестороннюю помощь. "Большое спасибо Германии за поддержку. Вместе мы спасли тысячи жизней и точно можем дать больше силы и безопасности для всей Европы", - написал Зеленский в Telegram вечером в понедельник, 23 сентября.

Переговоры с канцлером были посвящены теме поисков пути к миру в оборонительной войне Украины против РФ, отмечает агентство AFP. Зеленский вновь упомянул подготовку ко второму саммиту мира, назвав будущее мероприятие "ощутимой платформой для полного восстановления безопасности в Украине и во всей Европе".

В свою очередь Шольц отметил, что в Германии всегда "очень сосредоточены в нашей поддержке на том, что действительно помогает и что необходимо", и вместе с тем в очередной раз подтвердил позицию Берлина не предоставлять Украине дальнобойное оружие. "Это также включает в себя тот факт, что Германия не будет снимать ограничения по дальности. Это несовместимо с моей личной позицией", - заключил глава германского правительства.

ФРГ продолжит финансовую поддержку Украины

В Нью-Йорке Шольц подтвердил готовность Германии продолжать оказывать финансовую поддержку обороне Украины, передает AFP. "Германия является крупнейшим европейским сторонником Украины, и мы останемся таковыми", - заявил федеральный канцлер.

Шольц также упомянул о плане стран G7 по предоставлению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов (45 млрд евро), который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. "Теперь мы позаботимся о том, чтобы Европа внесла свой вклад в обеспечение быстрого предоставления европейской доли", - сообщил журналистам канцлер.

Зеленский просит у Байдена гарантий на случай победы Трампа

"План победы", с которым украинский президент приехал в США, включает гарантии для Украины на случай победы на президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом 22 сентября сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на информированные источники. По данным издания, Зеленский хочет "защитить от Трампа" американскую поддержку Киева после того, как предшественник Джо Байдена в Белом доме, а также республиканский кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс пообещали прекратить войну в Украине путем территориальных уступок.

Как отмечает издание, "план победы Украины" содержит четыре основных пункта, одним из которых является запрос на западные гарантии безопасности, аналогичные пакту о взаимной обороне среди членов НАТО. Кроме того, в план входит продолжение наступления ВСУ в Курской области как фактор усиления украинской позиции на переговорах, запрос на "определенное" современное оружие и международную финансовую помощь для пострадавшей экономики Украины.

План еще не оглашен официально

Официально "план победы" Украины еще не обнародован. Зеленский ранее заявил, что не будет оглашать его до встречи с Байденом. Помимо него, украинский президент представит план кандидатам на пост президента США Камале Харрис и Дональду Трампу. Как ожидается, на текущей неделе Зеленский также выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.