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Спасатели на месте разрушенного в результате ночной атаки РФ здания в Киеве, 28 мая 2023 года
Спасатели на месте разрушенного в результате ночной атаки РФ здания в КиевеФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский поблагодарил ПВО и спасателей после атаки дронов

Жан Рофе
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 мая.

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На 459-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 28 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил силы противовоздушной обороны страны за их работу во время самой массированной атаки дронами на Киев с начала российского вторжения. "Вы слышите сигнал воздушной тревоги иначе, чем большинство. Вы устремляете взгляд вверх, чтобы уничтожать вражеские ракеты, самолеты, вертолеты, беспилотники. Каждое сбитие вражеских дронов и ракет - это спасенные жизни людей", - написал Зеленский в Telegram-канале. Он также обратился к спасателям, которые вовлечены в ликвидацию последствий вражеских ударов. "Вы выкладываетесь на полную ради спасения других. Вы - наши герои!" - подчеркнул глава государства. Зеленский также опубликовал фото, на которых видна работа украинских спасателей и бойцов сил противовоздушной обороны.

Хроника событий 28 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 27 мая 14.00 - 23.59 >>>

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