Годовщина войны: Зеленский поблагодарил Германию за помощь

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 февраля.

На 366-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 24 февраля (время московское).

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Польша готова обучать пилотов Украины управлению истребителями F-16, сообщил в Киеве глава польского правительства Матеуш Моравецкий. "Мы готовы обучать украинских пилотов на самолетах F-16, но такие решения зависят от соглашений в рамках более широкой коалиции", - приводит его слова польское телевидение.

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Россия готовит операции "под чужим флагом" на севере Украины и в молдавском Приднестровье, утверждают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Они указывают на то, что, по данным разведки Украины, у границы России и Беларуси с Черниговской областью передвигаются колонны военной техники без опознавательных знаков и военнослужащие в форме, похожей на украинскую. По мнению экспертов ISW, Россия может попытаться инсценировать нарушение Украиной белорусской границы, чтобы вынудить правителя Беларуси Лукашенко вступить в войну. Однако в ISW рассматривают как маловероятное нападение России на северные регионы Украины, однако не исключают, что это может произойти, чтобы отвлечь силы украинской армии от обороны на восточном фронте.

Кроме того, ISW отмечает, что Россия создает информационные условия для подобной операции в Приднестровье. Так, российское министерство обороны дважды обвиняло Украину в подготовке вооруженной провокации.

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США были бы готовы к переговорам с Россией о прекращении войны в Украине на основе "формулы мира" украинского президента Зеленского, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью российскому агентству ТАСС. "Украина предложила мирный план из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на него. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали", - сказала она. Как заметила Нуланд, "если Россия перестанет воевать, война закончится, а если Украина прекратит воевать, то закончится Украина".

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Международная организация "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (FATF) приостановила членство России, участвовавшей в ее работе на протяжении последних 20 лет. "Действия РФ противоречат основным принципам FATF, направленным на обеспечение безопасности и целостности мировой финансовой системы", - говорится в заявлении организации, штаб-квартира которой расположена в Париже. При этом FATF отметила, что Россия должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, поскольку остается участником глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Росфинмониторинг назвал решение FATF "политизированным" и "безосновательным", и заметил, что приостановка членства России не влечет никаких обязательств и ограничений для российских финансовых институтов.

Зеленский поблагодарил Германию за помощь

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Германию за помощь в борьбе с российской агрессией. "С первых минут российского вторжения Германия была на нашей стороне", - заявил Зеленский в видеообращении на мероприятии, приуроченном к годовщине войны, во дворце Бельвю - берлинской резиденции президента ФРГ. "Германия помогает нам защищаться от российского террора. И в день победы свободы Германия будет вместе с нами", - сказал он.

Зеленский лично поблагодарил президента Франка-Вальтера Штайнмайера(Frank-Walter Steinmeier) и канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), которые вместе со всем политическим руководством страны присутствовали на мероприятии, за помощь: "Спасибо Вам, господин президент, спасибо тебе, Олаф, за вашу веру в Украину, наших граждан и наши общие ценности свободной, единой и мирной Европы". Зеленский выразил уверенность в победе Украины: "Мы в состоянии уже в этом году положить конец российской агрессии". По его словам, пришло время "с помощью нашего оружия и нашего мужества" восстановить мир.

Польша передала Украине 4 танка Leopard

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Украинские военные учатся управлять танками Leopard 2 в польском центре Свентошув Фото: Krzysztof Zatycki/Zuma/picture alliance

Польша отправила в Украину первые танки Leopard, сообщил в Варшаве польский министр обороны Мариуш Блащак, не назвав количество танков, которые получил Киев. Важную роль в этом играет сотрудничество Польши с Германией, добавил он. По словам министра, в настоящее время польские, канадские и норвежские инструкторы обучают украинских венных управлению этими немецкими танками в учебном центре Свентошув. Польша и Германия планируют передать Украине по 14 танков Leopard 2.

Позже пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что речь идет о 4 танках. Как сообщил он в Twitter, находящийся в Киеве "премьер-министр (Моравецкий. - Ред.) подтвердил передачу танков Leopard Украине. Вместе мы защищаем безопасность Украины и Европы. Параллельно осуществляем дальнейшие поставки и заказы современной техники для польской армии".

Австралия ввела санкции против патриарха Кирилла и пяти вице-премьеров РФ

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В годовщину российского вторжения в Украину Австралия расширила санкции в отношении РФ, сообщило австралийское МВД. В санкционный список попали 90 физических и 40 юридических лиц. Среди них патриарх Кирилл, вице-премьеры РФ Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, министр науки Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, глава Минприроды Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава МЧС Александр Куренков, министры культуры и здравоохранения Ольга Любимова и Михаил Мурашко.

Под ограничения также попали несколько губернаторов, руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов, директор ФСИН Аркадий Гостев, философ Александр Дугин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Среди юридических лиц штрафные меры введены против концерна "Калашников", АО "Адмиралтейские верфи", ПАО "Туполев" и АО "Государственный ракетный центр имени В.П. Макеева", нескольких машино- и авиастроительных предприятий и конструкторских бюро, фонда "Сколково", компании "Сколтех", новостного агентства "Спутник", Дальневосточного банка и АО "Росэксимбанк".

Лондон включил в санкционный список 80 россиян

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Великобритания раскрыла детали новых санкций в отношении России, вводимых за вторжение в Украину. "Введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании. "Речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и для производства беспилотников", - отмечается в документе. Штрафные меры будут введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол", а также 34 представителей, связанных с крупнейшими оборонными компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей".

В санкционный список попали российские "Банк Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Банк Зенит", а также "МТС-Банк". Кроме того, штрафные меры распространяются на Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации "Росатом", а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.

В новый санкционный список включены также 80 физических лиц. Под санкции, в частности, попали вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор и председатель правления ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, директор авиационного комплекса "Ростех" Анатолий Сердюков, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, директор по особым поручениям "Ростеха" Николай Андрианов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор компании "Газпром Экспорт" Елена Бурмистрова, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов.

США вводят санкции против банков, ВПК и горнодобыющих компаний из РФ

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США объявили о новых санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину, а также о штрафных мерах в отношении лиц и компаний в третьих странах, направленных на снижение способности Москвы уклоняться от уже действующих ограничений. Новые санкции, которые нацелены на банки, горнодобывающую и оборонную промышленность, затронут "более 200 физических и юридических лиц, как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают войну России", - говорится в заявлении Белого дома.

В России под санкции подпадут более десяти "финансовых учреждений вместе с партнерами, а также российские официальные лица и органы, нелегитимно действующие на территории Украины". Министерство торговли США введет экспортный контроль в отношении около 90 российских компаний и компаний из третьих стран, в том числе в Китае, "за участие в уклонении от санкций и поддержке оборонного сектора России", заявили в Белом доме. Новые санкции "приведут к повышению тарифов на более чем 100 российских металлов, полезных ископаемых и химических продуктов на сумму около 2,8 млрд долларов", - говорится в сообщении. В Вашингтоне подчеркнули, что новые ограничения в отношении России вводятся "в координации с партнерами и союзниками по G7".

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