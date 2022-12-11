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Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский поблагодарил Байдена за "беспрецедентную помощь"

Анна Неверова
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 декабря.

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На 292-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 12 декабря (время московское).

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Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за "беспрецедентную военную и финансовую помощь", предоставленную Украине Соединенными Штатам после полномасштабного российского вторжения. Главы двух государств провели телефонный разговор, сообщил Зеленский в Telegram в ночь на понедельник, 12 декабря. Он отметил, что поддержка США не только способствовала успеху Украины на поле боя, но и позволила поддержать стабильность украинской экономики.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Германии по вопросу поставок танков Киеву. "Мы не совсем понимаем, почему артиллерию поставлять можно, а танки - нет", - отметил он в эфире немецкого телеканала ARD.

Речь идет о поставках Украине танков Leopard и БМП Marder. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) неоднократно заявлял, что Германия не хочет поставлять Украине танки западного производства в одиночку. В то же время США в декабре сообщили, что не возражают против поставок Киеву немецких  танков Leopard 2.

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Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что в Калужской области пытали заключенных, которые выступили против участия в войне РФ против Украины. Он опубликовал в Telegram фото и видео, которые, по его утверждению, находились в служебном архиве ИК-4 УФСИН по Калужской области.

"Бойцы ОСН ФСИН и оперативники решили провести "воспитательную работу" с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных", - говорится в Telegram-канале проекта Gulagu.net. Глава Калужской Владислав Шапша заявил изданию "Подъем", что омбудсмен региона Юрий Зельников проверит эту информацию.

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