Зеленский: По Украине выпущено более 3800 различных ракет

На 205-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий пятницы, 16 сентября (время московское).

Зеленский: По территории Украины выпущено более 3800 различных ракет

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Российские войска выпустили по территории Украины уже более 3800 различных ракет. "Государство-террорист применило против нас уже более 3800 различных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели", - заявил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, покорения Украины не будет, а каждая ракета приближает Россию к еще большей международной изоляции, к еще большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению.

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Украина реализует все договоренности, чтобы начать переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз. "Какими бы ни были обстоятельства, мы все равно реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров по членству (в ЕС. – Ред.)", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 204-го дня войны . По его словам, уже в ноябре планируется выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, которые Киев получил при получении статуса кандидата.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) считает реальной возможность того, что президент России Владимир Путин предстанет перед Международным уголовным судом и будет отвечать за военные преступления в Украине. "Для меня важно, чтобы Путин проиграл эту войну и ответил за свои действия, - заявила фон дер Ляйен в интервью Bild TV. - Поэтому мы поддерживаем и сбор доказательств, и возможность такой процедуры в Международном уголовном суде". На вопрос, считает ли она, что когда-либо действительно может состояться такой процесс, глава Еврокомиссии ответила: "Я считаю это возможным".

В освобожденном от российской оккупации Изюме нашли массовое захоронение

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В городе Изюм Харьковской области, который недавно освободила украинская армия, обнаружено массовое захоронение людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, необходимые процессуальные действия уже начались. "Больше информации - четкой, проверенной - должно быть завтра", - сказал глава государства, добавив, что 16 сентября в Изюм прибудут украинские и международные журналисты. "Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - подчеркнул Зеленский. По данным Минобороны Украины, в общей сложности обнаружены 440 безымянных могил.

Хроника событий 15 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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