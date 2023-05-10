Зеленский: Партнеры Украины готовят новые оборонные пакеты

На 442-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 11 мая (время московское).

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США могут ввести санкции против Грузии, если та возобновит прямое авиасообщение с Россией. "Ряд западных стран, включая США, запрещают российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Если прямые рейсы между Россией и Грузией возобновятся, это вызовет нашу обеспокоенность, поскольку санкции могут быть наложены на грузинские авиакомпании, обслуживающих воздушные суда, подпадающие под действие контроля импорта и экспорта. Все западное сообщество отделилось от этого жестокого режима - сейчас не время для углубления отношений с Россией", - заявил представитель Госдепартамента США грузинскому онлайн-изданию Accent.

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Киев активно работает со своими международными партнерами, согласовывая "новые оборонные пакеты" для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении к согражданам.

"Новые решения - уже на рабочем уровне. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей для нашей обороны и движения на земле..." - указал Зеленский. По его словам, 10 мая он провел несколько совещаний на эту тему и ожидает "ответных шагов от партнеров" в ближайшее время.

Хроника событий 10 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 мая 00.00 - 13.59 >>>

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