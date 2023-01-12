Зеленский отметил действия десантников в боях за Соледар

На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 января (время московское).

Зеленский поблагодарил десантников за Соледар

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении поблагодарил воинов-десантников, принимающих участие в боях за Соледар. "Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - заявил Зеленский. В обращении он рассказал об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, посвященном в первую очередь боям за Соледар, Бахмут и в целом за Донецкое направление.

Хроника событий 12 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

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