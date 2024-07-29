Зеленский отклонил прекращение огня в условиях оккупации

Для достижения справедливого мира Украине необходимо терпение, поддержка международного сообщества и дипломатическое давление на Москву, заявил Зеленский японскому телеканалу NHK.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отклонил требования о прекращении огня в войне с РФ, пока российские силы не покинут оккупированные территории Украины. В опубликованном в воскресенье, 28 июля, интервью японскому телеканалу NHK он подтвердил прежнюю линию Киева в отношении условий прекращения боевых действий.

Зеленский назвал три фактора на пути к справедливому миру

Одновременно Зеленский назвал три фактора для справедливого окончания войны - терпение, поддержка со стороны международного сообщества, а также дипломатическое давление на Москву. Если США и европейские страны сохранят единство в политике, касающейся российской военной агрессии против Украины, это окажет дополнительное давление и продемонстрирует Москве, что у нее нет шансов, пояснил он.

Кроме того, Зеленский сообщил о планах начать детальные обсуждения с другими странами по вопросам территориальной целостности Украины и другим темам. При этом предполагается до конца ноября подготовить план действий для достижения мира.

Украинский президент также сообщил, что власти в Киеве установили контакты с предвыборными штабами кандидата в президенты США Дональда Трампа и его вероятной соперницей, вице-президентом Камалой Харрис. В ходе телефонного разговора он пригласил Трампа посетить Украину, отметил далее Зеленский.

Орбан призвал к прекращению огня в Украине

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры с Россией возможны только после вывода российских войск с территории Украины в ее международно признанных границах. В последние недели усилились дискуссии о возможности завершения войны путем переговоров. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего первого с начала войны визита в Киев предложил Зеленскому рассмотреть возможность временного прекращения огня, что, по его мнению, может ускорить переговорный процесс.

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera допустил возможность территориальных компромиссов, однако власти Украины не комментировали данное заявление.