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Владимир Зеленский Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
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Зеленский: Освобождено 500 квадратных км Херсонской области

Анна Неверова
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 октября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-osvobozdeno-500-kvadratnyh-km-hersonskoj-oblasti/a-63364888

На 226-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями пятницы, 7 октября (время московское).

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Частная военная компания (ЧВК) "Вагнер" из-за потерь в Украине активно ищет наемников в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Молдове, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом пишет базирующееся в Лондоне издание Middle East Eye со ссылкой на источники.

По его данным, новая вербовочная кампания была организована через российских олигархов, проживающих в Европе, и их посредников, которые находятся в контакте с местными организованными преступными группировками. Иностранных наемников, по сведениям Middle East Eye, заманивают более высокими зарплатами, предлагая им месячную зарплату в размере 10 тысяч долларов. До войны она составляла от 3000 до 5000 долларов, отмечает издание.

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За шесть дней украинские войска освободили в Херсонской области более 500 квадратных километров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером в четверг, 7 октября. "За время с 1 октября только в Херсонской области от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "есть успехи и на восточном направлении". "Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области, в тех районах, которые пока контролируются оккупантами. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам - всем, кто ценит свободу и международное право", - отметил украинский лидер.  

Хроника событий 6 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 октября 00.00 - 13.59 >>>

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