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Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Presidential Office of Ukraine | CC BY-NC-ND 4.0
КонфликтыУкраина

Зеленский осудил "трусливое молчание" россиян

Жан Рофе
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 января.

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На 327-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 16 января (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении обратился к россиянам на русском языке в свете российского ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре. "Хочу сказать всем тем в России и из России, кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора, хотя прекрасно все видят и знают. Ваше трусливое молчание, попытка переждать то, что происходит, закончится только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами. Зло очень чувствительно к трусости, зло всегда запоминает тех, кто его боится и пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", - сказал глава украинского государства.

В результате удара по дому в Днепре по состоянию на вечер 15 января погибли 30 человек, сообщил президент Украины. "На сейчас в перечне погибших - 30 человек, в том числе один ребенок, девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей", - сказал он. Глава государства отметил, что остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты. "Десятки людей удалось спасти из-под завалов, среди них - шестеро детей. Мы боремся за каждого человека! И спасательная операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь", - отметил он.

Хроника событий 15 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 января 00.00 - 13.59 >>>

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