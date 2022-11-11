Зеленский объявил о сборе средств на флот морских дронов

На 261-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 11 ноября (время московское).

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили за скорейшее прекращение огня в Украине, переговоры и достижение мира, заявил агентству MTI пресс-секретарь венгерского лидера Берталан Хаваси. Встреча Эрдогана и Орбана состоялась на полях саммита Организации тюркских государств, которая проходит в Самарканде.

В Минобороны подтвердили заход в Херсон

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Главное управление разведки Минобороны Украины выпустило "Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием армии РФ". В нем говорится , что в Херсон заходят части ВСУ. Указывается, что после отступления основной группировки войск армии РФ в Херсоне остались российские военнослужащие, брошенные на произвол судьбы. "Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся", - говорится в обращении. Российских военнослужащих, оставшихся в городе, призывают сдаться в плен, гарантируя им жизнь и возможность последующего обмена.

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Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань заявил на брифинге , что город "практически под контролем ВСУ, осталась зачистка". Он подтвердил, что войска РФ перед уходом взорвали Херсонскую ТЭЦ, распределительную станцию ​​облэнерго, телебашню. По словам Хланя, в городе нет связи, лишь кое-где появляется слабый мобильный интернет. Он также добавил, что на период зачистки Херсона его жителям лучше оставаться дома.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале сбора средств "на первый в мире украинский флот морских дронов". Беспилотники, сообщается в Telegram-канале Зеленского, "должны защитить мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей". Также, написал президент Украины, "морские дроны помогут разблокировать коридор для гражданских судов, которые везут зерно для всего мира".

Соцсети: Украинские войска вошли в Херсон

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В соцсетях появилась пока не подтвержденная Генштабом ВСУ информация, что украинские войска вошли в Херсон. Украинские Telegram-каналы опубликовали фото с информацией о том, что ВСУ находятся в Шуменском микрорайоне Херсона, расположенном в западной части города. Жители Херсона выходят в центр города, чтобы встречать Вооруженные силы Украины.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак объявил об очередном обмене пленными с российской стороной. По его словам, в рамках обмена Украина возвратила 45 бойцов ВСУ. Представители российских властей обмен не комментировали.

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Южная Корея опровергла информацию The Wall Street Journal о секретной поставке 100 тыс. артиллерийских боеприпасов в Украину, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейское Минобороны. Южная Корея и США действительно обсуждают возможную продажу артиллерийских снарядов калибра 155 мм при условии, что конечным потребителем выступят американцы, пояснили в министерстве.

Минобороны РФ: завершен вывод войск на левый берег Днепра

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Сотрудники холдинга "Автобан" с начала ноября роют окопы в юго-восточной части Херсонской области недалеко от границы с Крымом, сообщило издание команды Алексея Навального "Сирена". Родственник одного из рабочих рассказал, что строители 3 ноября прибыли в село Геническая Горка (в Херсонской области). По его словам, командировка продлится до 20 ноября, а рабочим обещают платить по 6500 рублей в день.

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Британский подданный Эйден Аслин, который после взятия в плен был приговорен в к смертной казни и вернулся на родину благодаря обмену, намерен снова поехать в Украину, пишет британское издание Daily Mail . По данным газеты, он будет снимать ролики для YouTube в качестве военного корреспондента.

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Переброска подразделений российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершилась рано утром 11 ноября, сообщили в Минобороны России. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на правом берегу не оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения.

Хроника событий 11 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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