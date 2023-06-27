Зеленский об ударе по Краматорску: РФ заслуживает трибунала

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 июня.

На 490-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий среды, 28 июня (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский заменил руководителя государственного концерна "Укроборонпром". Президентским указом, опубликованным 27 июня, Юрий Гусев освобожден с должности генерального директора концерна "согласно поданному заявлению". Он возглавлял компанию два с половиной года. Вместо него новым главой "Укроборонпрома" назначен 31-летний Герман Сметанин.

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РФ заслуживает поражения и трибунала, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетные удары по Кременчугу и Краматорску. Кременчугский район подвергся атаке в годовщину удара по торговому центру, в результате которого погибли 22 человека, указал он. Краматорск, по словам Зеленского, был обстрелян ракетами С-300 (по последним данным там погибли четыре человека, более 40 получили ранения - Ред.).

"Каждое такое проявление террора доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного, по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов", - сказал украинский президент.

Хроника событий 27 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 июня 00.00 - 13.59 >>>

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