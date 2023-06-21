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Зеленский - о санкциях ЕС: Россия должна быть в изоляции

Сергей Гуща
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 июня.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Sergei Supinsky/AFP

На 484-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 24 июня (время московское).

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Новые санкции ЕС, 11-й пакет которых был согласован европейскими странами 21 июня, "ограничат доходы России в Европе и смогут перекрыть часть путей обхода ранее введенных" штрафных мер, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. По его словам, "это сейчас одна из приоритетных задач".

Как заявил Зеленский, РФ "до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право". "Россия должна быть в полной изоляции, пока главные ее экспортные продукты - зло и смерть", - подчеркнул украинский президент.

Хроника событий 21июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 июня 00.00 - 13.59 >>>

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