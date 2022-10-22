Зеленский: Нужно ввести санкции против пропагандистов в РФ

На 242-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 23 октября (время московское).

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье президента компании "Мотор Сич", бывшего многолетнего депутата Верховной рады Вячеслава Богуслаева по подозрению в коллаборационизме и госизмене. Об этом сообщает целый ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, отмечая, что 83-летний Богуслаев, обладатель многочисленных украинских наград, в том числе звания Герой Украины, отправлен под конвоем в Киев. По сведениям местного издания "ЗаБор", в субботу, 22 октября, у него дома прошли обыски. Запорожское предприятие "Мотор Сич" - один из ведущих в мире производителей авиадвигателей и газотурбинных установок.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о работе над внесением в международные санкционные списки работников российского шоу-бизнеса и ТВ, одобряющих продолжающиеся обстрелы войсками РФ гражданских объектов в Украине.

"Готовим почву для того, чтобы распространить мировую санкционную политику на всех российских пропагандистов, так называемых лидеров мнений и представителей шоу-бизнеса, которые поддерживают или оправдывают террор… Русская армия проигрывает и отступает на поле боя, а поэтому результаты террора против нашего гражданского населения и инфраструктуры подаются российской пропагандой как заменитель военных побед", - заявил украинский лидер в обращении к гражданам вечером 22 октября.

По словам Зеленского, украинские власти "работают" над тем, чтобы в отношении подобных лиц были введены пакеты персональных санкций и они "вообще ничего не могли делать в мире".

Хроника событий 22 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 октября 00.00 - 13.59 >>>

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