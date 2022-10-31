Зеленский: Новые удары приближают консенсус в мире по России

На 251-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 1 ноября (время московское).

Шольц отверг как безосновательные обвинения России в адрес Киева по "грязной бомбе"

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским решительно отверг как безосновательные обвинения России в том, что Украина якобы готовится применить так называемую "грязную бомбу". Берлин и Киев согласны с тем, что независимое расследование Международного агентства по атомной энергии, инициированное украинской стороной, устранит любые сомнения на этот счет, подчеркивается в заявлении, распространенном представителем германского правительства Штеффеном Хебештрайтом (Steffen Hebestreit).

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Украина продолжит усиливать противовоздушную оборону, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По словам главы украинского государства, новые российские удары по объектам в соседнем государстве "только облегчают и приближают международный консенсус по ответственности России". При этом на каждые десять попаданий армия РФ тратит минимум в четыре раза больше ракет, утверждает Зеленский. "Мир видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вошла вообще во вторую сотню", - добавил глава украинского государства.

Хроника событий 31 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 октября 00.00 - 13.59 >>>

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