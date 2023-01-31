Киев: Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции очевиден

На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 февраля (время московское).

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Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции Украины очевиден, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу", - указал глава государства в преддверии саммита Украина-ЕС. Текущая неделя "должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной", добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент не исключил новые кадровые перестановки. "Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - отметил Зеленский.

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Хроника событий 31 января 00.00 - 13.59 >>>

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