  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Флаги Украины и Европейского Союза около штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги Украины и Европейского Союза в БрюсселеФото: Ye Pingfan/Photoshot/picture alliance
КонфликтыУкраина

Киев: Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции очевиден

Олег Соколенко
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 февраля.

https://p.dw.com/p/4Mw36

На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 1 февраля (время московское).

++00.05++

Несмотря на войну, прогресс в евроинтеграции Украины очевиден, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу", - указал глава государства в преддверии саммита Украина-ЕС. Текущая неделя "должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной", добавил Зеленский.

Кроме того, украинский президент не исключил новые кадровые перестановки. "Сейчас определенное кадровое затишье... Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", - отметил Зеленский.

Хроника событий 31 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Как и почему украинцы укрепляют границу с Беларусью

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Немецкие танки для Украины: испугается ли Путин новой политики ФРГ?

Уступив просьбам Киева и давлению со стороны союзников по НАТО, Германия отправит боевые танки Leopard 2 Украине и позволит другим странам их реэкспорт. Киев неоднократно подчеркивал, что танки необходимы для контрнаступления. Ждать ли теперь новых поставок вооружения от властей ФРГ? Почему в стране так много споров по этому поводу? И как изменится роль Германии в войне России против Украины? 
Политика27 января 2023 г.45:01 мин.
external

Как детей в России заставляют поддерживать войну (30.01.2023)

Как детей в России заставляют поддерживать войну (30.01.2023)

В октябре прошлого года 10-летнюю Варю Жоликер и ее маму вызвали на допрос в полицию. Предполагаемая причина – отказ девочки посещать уроки патриотизма, так называемые "Разговоры о важном", а также аватарка девочки с изображением "Святой Джавелины". За этим последовали допрос, угрозы и обыск в квартире семьи Жоликер.
Политика30 января 2023 г.03:33 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевые машины пехоты Bradley, фото из архива

Поставки оружия Киеву и другие события 342-го дня войны

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Третьяковка

Богохульство в Третьяковке? Вот что говорят знатоки

Богохульство в Третьяковке? Вот что говорят знатоки

Культура3 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент США Джо Байден закрывает собой истребитель F-16 и говорит: "Не дам!"

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

"Нет" по истребителям для Украины: последнее слово Байдена?

Политика6 ч. назад
В берлинском офисе Transparency International

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: доклад TI

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: доклад TI

Коррупция18 ч. назад
Контейнеровозы в немецком порту Бремерхафен

Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Экономика Германии и ЕС: рецессия будет или все-таки нет?

Экономика и бизнес6 ч. назад
Человек через тюремную решетку на окне показывает рукой знак победы - Victory

Что экс-политзаключенные думают о переговорах с властями РБ?

Что экс-политзаключенные думают о переговорах с властями РБ?

Права человека10 ч. назад
Сцена из спектакля "Рейв для беженцев"

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Как режиссер из Москвы за пару месяцев покорила Берлин

Культура11 ч. назад
На главную страницу