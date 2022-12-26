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Президент Украины Владимир Зеленский в Бахмуте, фото из архиваФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский назвал ситуацию на фронте в Донбассе "мучительной"

Даниил Сотников
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 декабря.

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На 307-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 27 декабря (время московское).

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В Херсоне после ракетных ударов российских войск по центру города, совершенных за несколько часов до Рождества 24 декабря, 18 раненых мирных жителей до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении назвал ситуацию на Донбасском направлении "тяжелой" и "мучительной". "Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы - а это значительные ресурсы - чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", - рассказал Зеленский, подчеркнув, что ВСУ удается удерживать позиции. "Я благодарю всех наших ребят, которые стоят на позициях, стоят крепко, и которые все же находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, а чтобы выбивать оккупантов, "минусовать" их", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в разных регионах Украины около 9 миллионов человек остаются без электричества. "Но количество и продолжительность отключений все же постепенно убывает", - подчеркнул президент.

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