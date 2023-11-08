Зеленский назвал решение ЕК по Украине "правильным шагом"

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит выполнять рекомендации для вступления в ЕС, несмотря на продолжающуюся войну с Россией.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации, опубликованном в среду, 8 ноября, назвал "правильным шагом" решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в Европейском Союзе.

"Украинцы всегда были частью общей европейской семьи. Наше государство должно быть в Евросоюзе. Мы заслужили это своей защитой европейских ценностей. Движемся вперед и уже в декабре ожидаем политического решения от Европейского совета", - отметил президент Украины, добавив, что Киев продолжит выполнять все рекомендации для вступления в ЕС, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну с Россией.

В среду, 8 ноября, Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз и представила доклад об успехах страны в проведении ключевых реформ. Достаточно ли их для начала переговоров с Киевом, в ходе голосования решат лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря.

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