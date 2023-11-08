  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Зеленский назвал решение ЕК по Украине "правильным шагом"

Анастасия Штайнмиллере
8 ноября 2023 г.

Президент Украины подчеркнул, что Киев продолжит выполнять рекомендации для вступления в ЕС, несмотря на продолжающуюся войну с Россией.

https://p.dw.com/p/4YZZh
Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении к нации, опубликованномв среду, 8 ноября, назвал "правильным шагом" решение Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры с Украиной о членстве в Европейском Союзе.

"Украинцы всегда были частью общей европейской семьи. Наше государство должно быть в Евросоюзе. Мы заслужили это своей защитой европейских ценностей. Движемся вперед и уже в декабре ожидаем политического решения от Европейского совета", - отметил президент Украины, добавив, что Киев продолжит выполнять все рекомендации для вступления в ЕС, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну с Россией.

В среду, 8 ноября, Еврокомиссия официально рекомендовала начать переговоры о приеме Украины в Евросоюз и представила доклад об успехах страны в проведении ключевых реформ. Достаточно ли их для начала переговоров с Киевом, в ходе голосования решат лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе, который состоится 14-15 декабря.

Смотрите также:

Признания Залужного о тупике: какой выход есть у Украины?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксклюзив DW. Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Эксклюзив DW. Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Ближайший соратник Навального - о злоупотреблениях гуманитарными визами, неэффективности персональных санкций и рейтинге Путина.
20 августа 2023 г.15:00 мин.
external

Ужесточение миграционной политики в ФРГ, бои в секторе Газа, Зеленский отменяет выборы? DW Новости

Ужесточение миграционной политики в ФРГ, бои в секторе Газа, Зеленский отменяет выборы? DW Новости

В Германии ужесточают миграционную политику, а именно сокращают социальные выплаты. Власти надеются, что это поможет сдержать нелегальную миграцию в ФРГ. Подробности - в выпуске DW Новости.
Конфликты7 ноября 2023 г.35:30 мин.

Обращение к нации Владимира Зеленского в связи с решением ЕК о начале переговоров с Украиной по членству в ЕС

www.president.gov.ua