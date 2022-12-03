Зеленский критикует установленный потолок цен на нефть из РФ

На 283-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 декабря (время московское).

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Россия целенаправленно атакует мирных жителей Украины, убежден министр обороны США Ллойд Остин. "С осознанной жестокостью Россия наносит удары по гражданскому населению и гражданским объектам, - приводит Reuters слова Остина на форуме по вопросам обороны, прошедшем в Калифорнии. - В результате российских атак погибли дети, разрушены школы, разгромлены больницы".

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Украины силы сбили российский самолет в районе села Подгородное под Бахмутом в Донецкой области, сообщил Генштаб ВСУ. В его вечерней оперативной сводке указывается, что в течение суток противник нанес 2 ракетных и 10 авиационных ударов, а также совершил 3 обстрела из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В частности, ракетному удару подвергся объект гражданской инфраструктуры в Краматорске.

Генштаб сообщает, что 2 декабря в результате огня с украинской стороны в Старобельске Луганской области потери врага составили около 30 военнослужащих ранеными и 14 погибшими, а в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области - более 270 человек ранеными.

За текущие сутки авиация Украины нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ, а также удар по позиции ЗРК российских войск. Ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов и 2 района сосредоточения личного состава и вооружения врага, рассказали в Генштабе ВСУ.

Зеленский назвал "несерьезным решением" установление потолка цен на нефть из РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике как недостаточное введение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. "Не назовешь серьезным решение установить такой предел для российских цен, который вполне комфортен для бюджета государства-террориста. Россия уже нанесла колоссальный ущерб всем странам мира сознательной дестабилизации энергорынка. А мир никак не может решиться на ее настоящее энергетическое разоружение. Это слабая позиция", - заявил глава украинского государства в традиционном вечернем видеообращении к согражданам.

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Российские войска выпустили четыре ракеты по промышленной зоне Краматорска Донецкой области, сообщил городской голова Александр Гончаренко. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Последствия разрушений уточняются.

Совет ЕС согласовал потолок цен на нефть из России

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Совет ЕС согласовал введение предельной цены на экспортируемую Россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель, говорится в заявлении Европейского совета. Потолок цен начнет применяться с 5 декабря 2022 года. "Ограничение цены на российскую нефть снизит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко сократит доходы России от продажи нефти, - указывается в документе. - Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители, одновременно смягчая негативные последствия для энергообеспечения третьих стран".

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Эмманюэль Макрон Фото: Thibault Camus, Pool/AP/picture alliance

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, в ходе мирных переговоров по прекращению войны в Украине Запад должен учитывать интересы России в сфере безопасности. Европа должна подготовить новую архитектуру безопасности, сказал Макрон в интервью французскому телеканалу TF1, записанном в ходе визита в США. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что, расширяясь, НАТО развертывает оружие, которое может угрожать России. По словам Макрона, западные страны "должны проработать вопрос" о том, как мы "дадим гарантии России, когда она вернется за стол переговоров".

Россия не будет "принимать" потолок цен на нефть

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Россия отказывается "принимать" введение потолка цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим", - цитирует Пескова ТАСС.

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Миллиардер и владелец "Национальной Медиа Группы" Юрий Ковальчук значительно повлиял на решение президента Владимира Путина напасть на Украину, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в российской разведке и окружении бизнесмена.

По их словам, во время пандемии Ковальчук проводил с Путиным "часы, обсуждая нарастающий конфликт с Западом, историю России и их общие интересы". Миллиардер уверял президента, что "Запад слаб и что для России настало время показать свою военную мощь и защитить свой суверенитет, вторгнувшись в Украину", пишет WSJ со ссылкой на слова бывшего сотрудника разведки.

В Лондоне задержали "богатого российского бизнесмена"

Полиция в Лондоне Фото: Andrew Matthews/empics/picture alliance

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В Лондоне был задержан, а затем отпущен под залог 58-летний россиянин по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана МВД и даче ложных показаний. Речь идет о "богатом российском бизнесмене", сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA). Вместе с ним задержаны еще двое мужчин 35 и 39 лет. В операции, прошедшей 1 декабря, участвовали более 50 сотрудников Отдела по борьбе с клептократией (Combating Kleptocracy Cell). По данным NCA, с момента создания этого подразделения летом этого года было проведено почти 100 операций против "связанных с Путиным элит и их пособников".

СМИ отметили, что возраст одного из задержанных совпадает с возрастом российского миллиардера, сооснователя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, находящегося под британскими санкциями и проживающего в Лондоне. "Нам неизвестно, о ком идет речь в данной новости, господин Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к данной истории он не имеет", - заявили в пресс-службе "Альфа-банка".

Посольство РФ в Лондоне потребовало от британских властей уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

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Румыния начала поставлять газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены, сообщил представитель компании Transgaz. "Сегодня в 13.00 началась транспортировка газа по направлению Румыния-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально", - рассказали в компании.

Поставки газа в республику начались на фоне регулярных угроз российского "Газпрома" ограничить или прекратить экспорт топлива в Молдову из-за срыва контрактных обязательств. В конце ноября российский монополист заявил, что пока не будет этого делать из-за устранения нарушений, отметив, что "оставляет за собой право на сокращение или полное прекращение поставок газа в случае нарушения их оплаты".

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Минск, где встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Шойгу и Хренин обсудят вопросы "двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", сообщает белорусское государственное агентство "Белта".

Агентство РИА "Новости" пишет, что военные ведомства двух стран подписали протокол об изменениях в соглашении о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Какие именно изменения были внесены в соглашение, не сообщается.

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По данным проекта NASA Harvest, на оккупированных Россией территориях Украины в этом году было собрано порядка 6 млн тонн пшеницы - это почти четверть от всего украинского урожая пшеницы в этом сезоне (26,6 млн тонн). По подсчетам агентства Bloomberg, российские оккупационные силы вывезли украинскую пшеницу на 1 млрд евро.

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На оккупированной Россией части Луганской области, в районе Луганской ТЭС подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке Луганск-Лантратовка, сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Как следует его поста, это сделали украинские партизаны. "По оценке специалистов, уничтожение такой системы приведет к переводу в "ручной режим" управления участком железнодорожного сообщения и как следствие - исключит возможность своевременной доставки грузов военного назначения к передовым позициям рашистов (ориентировочно на 14-20 суток)", - написал Гайдай.

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Самая сложная ситуация с энергоснабжением в Украине складывается в прифронтовых регионах, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. "Плюс-минус ситуация сложная по всей территории Украины. Сложнее всего в тех регионах, где проходят артиллерийские обстрелы. Это линия фронта, Донецкая, Харьковская, Запорожская, Херсонская области", – рассказал он. По словам Сахарука, в дополнение к ремонтным работам и выключению света из-за ракетных ударов там постоянно происходят артиллерийские обстрелы, разрушающие линии электропередач.

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Россия начала использовать в Украине стратегический запас некоторых видов вооружения, а также ракеты, произведенные в августе, утверждает представитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Некоторые ракеты, которыми обстреливают Украину, идут на фронт не из запасов, а прямо с конвейера, рассказал он. "Насколько их хватит - многое зависит от производства. Да, оно упало по сравнению с довоенным периодом. Но, к сожалению, Россия за счет того, что обходит экономические санкции, еще способна выпускать определенное количество крылатых ракет и другого вооружения, которое используется против нашего государства", – подчеркнул Скибицкий.

Кроме того, Россия в течение двух месяцев вывозила артиллерийские боеприпасы калибра 122 мм и 152 мм из Беларуси и продолжает переговоры с другими странами по поставке вооружений. Уже существуют проекты договоренностей с Ираном, но на сегодняшний день поставки такого вооружения не зафиксированы, утверждают в ГУР.

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Российские войска накануне 28 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в Херсоне были разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура, в том числе под обстрел попал онкологический диспансер. Ранение получил один человек, написал Янушевич.

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В освобожденном Изюме Харьковской области переименуют 22 улицы и площади, названия которых были связаны с Россией и СССР. Как сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин, соответствующее решение приняла топонимическая комиссия Изюма, теперь его должен утвердить глава военной администрации.

Московскую улица переименуют в улицу Ивана Мазепы, Пушкинскую - в улицу Степана Бандеры, площадь Революции назовут площадью Героев Крут, улицу Ломоносова - улицей Романа Ратушного, Пролетарскую - Лондонской, улицу Горького - улицей Виталия Смолярова, Тургенева - улицей Джохара Дудаева, Суворова - улицей Семена Петлюры, улицу Волоха - улицей гетмана Полуботка, а улицу Камчатскую назовут улицей Аляски.

Эстония закупит у США системы HIMARS на 200 млн долларов

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Эстония приобретет у США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK). Глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар 2 декабря подписал с американским Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) соответствующий контракт, его стоимость составляет более 200 млн долларов. Отмечается, что это крупнейшая оборонная закупка в истории Эстонии. Количество РСЗО, которые получит Таллин, не называется, первые поставки ожидаются в 2024 году. Контракт также предусматривает поставку боеприпасов и средств связи и "решение вопросов, связанных с обучением и логистикой".

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В результате российских обстрелов 2 декабря погиб один мирный житель в Донецкой области, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram со ссылкой на данные областных военных администраций. Еще шесть человек получили ранения в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

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Литва отремонтировала и доставила в Украину еще две немецкие самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 вместе с боеприпасами, сообщил в Twitter министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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Россия формирует "теневой флот" из более чем 100 старых танкеров, закупленных в 2022 году для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на судовых брокеров и аналитиков. "В последние месяцы мы видели довольно много продаж неназванным покупателям, и через несколько недель после продажи многие из этих танкеров появляются в России для приема первой партии сырой нефти", - рассказал эксперт по российской нефти из Гарвардского центра Дэвиса Крейг Кеннеди. При этом опрошенные FT аналитики считают, что Россия в 2023 году все равно столкнется с нехваткой танкеров для сохранения уровня экспорта, что приведет к росту цен.

Украина призывает вдвое снизить потолок цен на нефть

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Рабочий на нефтяном месторождении в Альметьевске (фото из архива) Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

По мнению украинских властей, потолок цен на российскую нефть, установленный Евросоюзом, странами "большой семерки" (G7) и Австралией на уровне 60 долларов за баррель, является слишком высоким. Чтобы "быстрее уничтожить экономику" РФ, его нужно было бы снизить до 30 долларов за баррель, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Мы всегда достигаем своей цели, и экономика России все равно будет разрушена, а сама Россия будет платить и отвечать за все преступления. С трибуналом будет так же. Они очень этого боятся, потому что знают, что Украина добьется своего", - написал он в Telegram-канале.

Хроника событий 3 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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