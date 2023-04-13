Зеленский назначил глав Луганской и Сумской областей

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 апреля.

На 415-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 14 апреля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав Луганской и Сумской областей. Руководителем Сумской областной государственной администрации стал Владимир Артюх, а Луганской - Артем Лысогор.

Артюх в августе 2022 года был награжден орденом за заслуги 1-й степени, служил на командных должностях до замначальника Генштаба ВС Украины, на конец минувшего лета был советником начальника Винницкой областной военной администрации.

Лысогор был заместителем начальника главного управления Национальной полиции Житомирской области, с октября 2021 года до июня 2022 года был откомандирован для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенных Сил по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

Хроника событий 13 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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