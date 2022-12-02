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Обмен военнопленными между Россией и Украиной, 3 ноября 2022 годаФото: Head of Ukraine's Presidential Office Andriy Yermak/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский наградил вернувшихся из плена украинцев

Александра Иванова
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 декабря.

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На 283-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий субботы, 3 декабря (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды освобожденным из российского плена военнослужащим. Видеозапись церемонии награждения он опубликовал позже на своей странице в Facebook.

В трех указах президента Украины от 2 декабря о представлении к наградам - 50 имен. Кроме прочего, там указана парамедик-доброволец Нацгвардии Екатерина Полищук, а также марокканец Брагим Саадун и британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин. Зеленский вручил военнослужащим награды "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, ордены Данила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

По словам президента, с начала российского вторжения из плена был освобожден 1331 украинец.

Хроника событий 2 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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www.president.gov.ua
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