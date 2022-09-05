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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix via Zuma/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский ожидает сотрудничества с новым премьером Британии

Жан Рофе
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 сентября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-nadeetsa-na-sotrudnicestvo-s-novym-premerom-velikobritanii/a-63026521

На 195-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 6 сентября (время московское).

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Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) считает, что Россия больше не будет поставлять газ в Европу по трубопроводу "Северный поток"."По украинскому газопроводу еще поступает немного газа, но возобновление "Северного потока - 1" не входит в число сценариев, которые я себе представляю", - сказал политик в эфире телеканала ZDF.

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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 87 442 тонны продовольствия. Об этом сообщают российские информагентства "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на заявление СКЦ. В их числе сухогрузы Irmgard, который доставит в Турцию 27,5 тысячи тонн пшеницы и 7 179 тонн кукурузы, и New Levant, который вывезет в Турцию 26,5 тысячи тонн пшеницы. "По состоянию на 5 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 125 530 тонн", - отмечается в сообщении.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет начала сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. "Сегодня я поблагодарил Бориса Джонсона от имени всех украинцев. И действительно уверен, что это многомиллионное украинское спасибо. Уже жду, когда можно будет продолжить наше сотрудничество с Борисом в его новом статусе. И не меньше жду сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, в Украине Трасс хорошо известна - "она всегда была на светлой стороне европейской политики". "Я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и провала всех деструктивных усилий России. Главное - сохранять наше единство", - добавил украинский президент.

Хроника событий 5 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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