Зеленский: На юге Украины освобожден уже 41 населенный пункт

На 261-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 11 ноября (время московское).

++00.05++

На юге Украины освобожден уже 41 населенный пункт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе своего традиционного вечернего видеообращения 10 ноября. "Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонительной операции - уже десятки. 41 населенный пункт освобожден", - рассказал глава государства. Он поблагодарил подразделения ВСУ, которые сейчас наступают на юге страны.

Хроника событий 10 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: