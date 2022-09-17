Зеленский: На территории ЗАЭС - 500 российских военных

На 207-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 сентября (время московское).

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Замглавы МВД Украины Игорь Бондаренко выразил надежду, что Верховная рада поддержит инициативу о легализации гражданами трофейного или найденного оружия. По его мнению, это особенно необходимо в условиях вооруженного конфликта с Россией. "Если гражданин законным способом получил оружие, которое не является собственностью государства Украина, он должен иметь возможность оставить его себе. Главное условие - чтобы это оружие не имело криминального следа", - заявил Бондаренко в интервью агентству "Укринформ".

Кардинал Конрад Краевский подвергся обстрелу в Украине

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Кардинал Конрад Краевский, префект нового ватиканского ведомства - Департамента службы милосердия - от имени папы римского Франциска уже в четвертый раз совершил поездку в Украину. В интервью Vatican News Краевский сообщил, что подвергся обстрелу в зоне боевых действий. По словам кардинала, инцидент произошел, когда он вместе с католическим и протестантским епископами и украинским солдатом раздавали гуманитарную помощь местным жителям неподалеку от Запорожья. "Впервые в жизни я не знал, куда бежать. Потому что недостаточно просто бежать. Вы также должны знать, куда именно", - признался кардинал. После происшествия он смог продолжить раздачу гуманитарных грузов.

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На территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) находятся 500 российских военных. Об этом президент Украины заявил в интервью Reuters. Видео общения с журналистом размещено на странице президента в Facebook. "На оккупированной Запорожской атомной электростанции сегодня находятся 500 боевиков", - подчеркнул Зеленский. Он констатировал, что ни один из шести блоков станции на данный момент не работает. По словам главы украинского государства, пойти на то или иное соглашение с Кремлем - это "худший результат". "Это тогда точно начало третьей мировой войны. Не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием", - уверен Зеленский.

Хроника событий 17 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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