Зеленский: Выравниваем ситуацию и готовим наши действия

На 362-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 20 февраля (время московское).

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Польша планирует обсудить увеличение американского военного контингента в стране во время визита в Варшаву президента США Джо Байдена, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью американскому телеканалу CBS. "Мы находимся в процессе обсуждения с администрацией президента Байдена вопроса о том, чтобы сделать их (войск) присутствие более постоянным и увеличить их", - сказал польский премьер. Он также поблагодарил американскую сторону за переброску в Польшу новых ЗРК Patriot и другого современного вооружения. По данным CBS, в настоящее время в стране находятся порядка 11 000 американских военных.

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 19 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате и заслушал доклады о ситуации на фронте по каждому из наиболее горячих направлений. Об этом он заявил в своем ежевечернем видеообращении.

"Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия, запланированные на перспективу, на ближайшую перспективу", - сказал Зеленский. Отдельно он обратил внимание на Угледарское направление, где, по его словам, складывается "очень непростая ситуация".

Хроника событий 19 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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