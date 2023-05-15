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Истребители F-16 (фото из архива)Фото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский: Мы хотим создать "коалицию истребителей"

Жан Рофе
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 мая.

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На 446-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 15 мая (время московское).

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Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш опроверг распространившиеся ранее сообщения о кризисе в отношениях Киева и Ватикана из-за вопроса о возможной посреднической роли папы Франциска в урегулировании войны России против Украины. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и понтифика 13 мая была "открытым и плодотворным обменом мнениями", заявил посол в интервью газете Corriere della Sera. "Если посредничество Ватикана будет включать в себя пункты украинского мирного плана, то оно, безусловно, будет принято с большой радостью. Разногласий нет. У нас нет сомнений, что Святой Престол хочет сотрудничать по меньшей мере на основе некоторых пунктов нашего мирного плана", - подчеркнул дипломат.

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Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину, заявил пресс-секретарь премьер-министра Риши Сунака. Отвечая на вопрос, направит ли Лондон в Украину боевые самолеты, поставки которых Киев ожидает от стран Запада, пресс-секретарь сказал: "Таких планов нет". "Украинцы приняли решение обучать своих пилотов на истребителях F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы Великобритании их не используют", - отметил он.

Зеленский: Мы хотим создать "коалицию истребителей"

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне 15 мая 2023 года
Риши Сунак и Владимир Зеленский во время встречи в ВеликобританииФото: Carl Court/AFP/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с британским премьер-министром Риши Сунаком вопрос поставок Киеву боевых самолетов западными странами и что они хотят создать "коалицию истребителей". "Я вижу, что в ближайшее время вы услышите некоторые, как я думаю, очень важные решения, но мы должны еще немного поработать над этим", - сказал он после встречи с Сунаком в Великобритании.

Хроника событий 15 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 мая 14.00 - 23.59 >>>

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