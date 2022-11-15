Зеленский: Миллионы украинцев остались без света

На 266-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 16 ноября (время московское).

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, связанных с поставками иранских беспилотных летательных аппаратов России для применения в войне против Украины. Так, в санкционный список попали научно-исследовательский центр Shahed Aviation Industries, ответственный за выпуск дронов Shahed, а также расположенные в Объединенных Арабских Эмиратах компании Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые, по версии Вашингтона, содействовали поставкам беспилотников в РФ. Кроме того, под штрафные меры Минфина попали Аббас Джума и Тигран Срабионов. Американская сторона указывает, что они помогли частной военной компании Вагнера приобрести иранские аппараты.

Сама ЧВК Вагнера, а также Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции и иранское предприятие Qods Aviation Industries внесены в санкционный перечень Госдепартамента США.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении поставок электричества для 8 миллионов потребителей. Ранее, по его словам, около 10 миллионов граждан Украины остались без света в результате российских ракетных ударов. "Энергетики и ремонтники будут работать всю ночь. Спасибо каждому!" - написал глава украинского государства в Twitter.

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Число погибших в результате обстрела населенных пунктов в Белгородской области достигло четырех человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале . По его словам, в больнице скончалась 80-летняя женщина, раненая при обстреле города Шебекино, еще два человека там же погибли на месте. Кроме того, при обстреле города Валуйки погиб мужчина, написал губернатор. Ранения получили по два человека в каждом из городов.

Зеленский: Миллионы украинцев остались без света

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В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине около 10 миллионов граждан остались без электроснабжения, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении . "Во многих городах и районах нашей страны вновь аварийные отключения электричества. Около десяти миллионов украинцев без света. Больше всего - по состоянию на эту минуту - на Харьковщине, Житомирщине, Киевщине и Львовщине", - сказал он. По словам Зеленского, по всей стране также проблемы со связью и интернетом, а во Львове и некоторых других городах были приостановлены поставки теплоснабжения. "В результате ударов автоматика сегодня отключила несколько атомных блоков на двух станциях - это просчитанные последствия, и враг точно знал, что делает", - отметил президент.

Хроника событий 15 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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