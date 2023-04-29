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КонфликтыУкраина

Зеленский: Украина вернет Крым под свой контроль

Дмитрий Андреев
23 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 апреля.

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На 430-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 29 апреля (время московское).

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В Севастополе уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн, заявил изданию "РБК-Украина" представитель ГУР украинского Минобороны Андрей Юсов. Он назвал пожар "божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей". Жителям Крыма Юсов рекомендовал "в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами".

Резервуары с топливом загорелись в аннексированном РФ Севастополе утром 29 апреля. Местные "власти" заявили, что причиной пожара стало попадание в резервуары двух беспилотных летательных аппаратов. В тушении огня пришлось задействовать силы пожарных Севастополя и Крыма, а также ресурсы Черноморского флота. Открытое горение было ликвидировано к полудню.

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Контрнаступление ВСУ, которое должно начаться в скором времени, предусматривает возвращение аннексированного РФ Крымского полуострова под контроль Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью финскому изданиюYle. В то же время Зеленский отметил, что успех Украины в значительной степени зависит от того, продолжит ли Запад поставки вооружений Киеву. "Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - сказал он. Украинский президент добавил, что российские военнослужащие с каждым днем теряют мотивацию. "Они боятся нас, а также последствий в случае своего отступления", - пояснил Зеленский.

Хроника событий 29 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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