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Запорожская АЭС (август 2022 года)Фото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO
КонфликтыУкраина

Киев: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС - риск катастрофы

Анастасия Аринушкина
39 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 августа.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-kazdaa-minuta-voennyh-rf-na-zaporozskoj-aes-risk-katastrofy/a-62933844

На 184-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 26 августа (время московское).

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Чехия готовится предложить странам ЕС полностью отменить соглашение об упрощенном порядке выдачи шенгенских виз гражданам РФ и Беларуси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского.

Если это решение будет принято, то россияне и белорусы по-прежнему смогут подавать заявки на получение шенгенских виз, однако их рассмотрение будет занимать больше времени, а стоимость увеличится с 35 до 80 евро.

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Запорожскую АЭС необходимо как можно скорее вернуть под контроль Украины и обеспечить доступ МАГАТЭ к станции, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Остановка Запорожской АЭС 25 августа могла привести к радиационной аварии, если бы не сработала автоматика и персонал станции, подчеркнул Зеленский. Он призвал МАГАТЭ и другие международные организации действовать быстрее, чем сейчас. "Каждая минута пребывания российских военных на атомной станции - риск глобальной радиационной катастрофы", - отметил глава государства.

Украинский лидер напомнил, что Россия приготовила и Украине, и Европе, и миру "много проблем, кризисов и катастроф". "Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот "Титаник" пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву, у них это не получится", - заявил Зеленский.

Хроника событий 25 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 августа 00.00 - 13.59 >>>

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