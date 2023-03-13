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Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: president.gov.ua
КонфликтыУкраина

Зеленский: Кабмин одобрил свыше 500 млрд гривен на оборону

Екатерина Венкина
54 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 марта.

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На 384-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 14 марта (время московское).

AFP: TotalEnergies продала свою долю завода в Калужской области

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Французская TotalEnergies продала российскому менеджменту свою долю завода по производству смазочных материалов в Калужской области, передало агентство AFP 13 марта. По данным источников, предприятие будет выпускать продукцию под другим брендом и без использования технологий TotalEnergies. Компания не стала раскрывать стоимости продаваемых активов. Коммерческий и маркетинговый директор нового владельца завода "Топ Лубрикантс" Егор Попов ранее сообщил агентству ТАСС, что 2 марта был зарегистрирован новый собственник. Продукция будет производиться под брендом Lemarc. С 15 марта завод выйдет на нормальный режим работы, заявил Попов.

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Кабинет министров Украины 13 марта поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 537 млрд гривен (13,5 млрд евро), средства пойдут на оборонные цели. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, кабмин предложил Верховной раде утвердить изменения. Деньги будут направлены на финансовое обеспечение военных, на закупку оборудования, в том числе - беспилотных летательных аппаратов.

В обращении Зеленский также указал на необходимость ускорить разминирование в интересах сельскохозяйственного сектора. На территории примерно в 170 тысяч квадратных километров остаются мины и неразорвавшиеся снаряды, указал он.

Украинский лидер добавил, что на востоке страны военная обстановка остается "очень болезненной". В Белогоровке и Марьинке, Авдеевке и Бахмуте, Угледаре и Каменке, а также в ряде других мест решается, "каким будет наше будущее", подчеркнул президент Украины.

 

Хроника событий 13 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 марта 00.00 - 13.59 >>>

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