Зеленский и Шольц встретились с бойцами ВСУ в Ахене

На 446-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 15 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая, в рамках своего визита в Германию посетил вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) военную базу в Ахене, где проходят обучение военнослужащие ВСУ. Лидеры двух стран ознакомились с элементами обучения и осмотрели образцы военной техники, на которой тренируются украинские военнослужащие и которая поставляется в Украину. Также Зеленский вручил бойцам ордена "За мужество" ІІІ степени.

"Хочу поблагодарить вас, хлопцы, за то, что представляете наши страну. Мы сегодня разговаривали с канцлером - все уважают наши Вооруженные силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще сильнее", - заявил Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил Олафа Шольца за поддержку тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ.

Хроника событий 14 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 мая 00.00 - 13.59 >>>

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