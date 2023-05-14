  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Владимир Зеленский и Олаф Шольц в Берлине 14 мая 2023 года
Зеленский и ШольцФото: Lisi Niesner/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский и Шольц встретились с бойцами ВСУ в Ахене

Олег Соколенко
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 мая.

https://p.dw.com/p/4RLAA

На 446-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 15 мая (время московское).

++00.25++

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая, в рамках своего визита в Германию посетил вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) военную базу в Ахене, где проходят обучение военнослужащие ВСУ. Лидеры двух стран ознакомились с элементами обучения и осмотрели образцы военной техники, на которой тренируются украинские военнослужащие и которая поставляется в Украину. Также Зеленский вручил бойцам ордена "За мужество" ІІІ степени.

"Хочу поблагодарить вас, хлопцы, за то, что представляете наши страну. Мы сегодня разговаривали с канцлером - все уважают наши Вооруженные силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще сильнее", - заявил  Зеленский.

Глава украинского государства поблагодарил Олафа Шольца за поддержку тренировочной миссии для военнослужащих ВСУ.

Хроника событий 14 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Фермеры разминируют поля с риском для жизни

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия и 9 мая: как Путин украл победу ӏ Ток-шоу "В самую точку"

Россия и 9 мая: как Путин украл победу ӏ Ток-шоу "В самую точку"

Кремль все активнее стал использовать 9 мая в пропагандистских целях. Теперь российские власти сравнивают Мариуполь с блокадным Ленинградом. А события в мае 2014 года в Одессе называют "Хатынью". Как Кремль использует 9 мая для продвижения пропагандистских нарративов на фоне войны в Украине? И как меняется отношение к Дню Победы в Украине, странах Балтии, Германии и в самой России?
Политика5 мая 2023 г.44:01 мин.
external

Как активист из Санкт-Петербурга борется с пропагандой войны и старается снизить риск преследования (26.04.2023)

Как активист из Санкт-Петербурга борется с пропагандой войны и старается снизить риск преследования (26.04.2023)

Алексей Лахов, несмотря на войну, не только не покинул Санкт-Петербург, но и занимается гражданским активизмом. Он жалуется чиновникам на пропаганду, включая символы Z и V, но при этом делает это так, чтобы не сесть в тюрьму.
Права человека26 апреля 2023 г.04:29 мин.

Зеленский посетил военную базу в Германии и встретился с украинскими военнослужащими

Зеленский посетил военную базу в Германии и встретился с украинскими военнослужащими
www.president.gov.ua
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии вручения Международной премии имени Карла Великого в Ахене

День 445-й войны: визит Зеленского в Германию

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Победительница "Евровидения-2023" Лорин на сцене конкурса в Ливерпуле

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

"Евровидение-2023": победа для Швеции и сердце для Украины

Музыка18 ч. назад
Здание акимата Восточно-Казахстанской области в Усть-Каменогорске

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Казахстан: лазейки для экспорта "санкционки" в РФ не исчезли

Политика20 ч. назад
Разрушенные дома в Никополе

"Надеемся не повторить судьбу Бахмута". Репортаж из Никополя

"Надеемся не повторить судьбу Бахмута". Репортаж из Никополя

Конфликты21 ч. назад
Электромобиль среднего класса NIO ET5 на автомобильной выставке в Ичане (КНР) в мае 2023

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Почему для автопрома Китая Европа несравнимо важнее России

Экономика и бизнес20 ч. назад
Лорин - победительница

"Евровидение-2023": победительница Швеция и финалисты

"Евровидение-2023": победительница Швеция и финалисты

Музыка23 ч. назад26 фото
Папа римский Франциск и президент Украины Владимир Зеленский

День 444-й войны: Президент Украины в Италии и Ватикане

День 444-й войны: Президент Украины в Италии и Ватикане

Конфликты13 мая 2023 г.
На главную страницу