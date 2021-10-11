Зеленский и Путин поочередно обсудили Донбасс с Меркель и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном с целью активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки". Об этом украинский лидер сообщил в понедельник, 11 октября, в Twitter.

Украина, Франция и Германия "выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал Зеленский.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию за неизменную позицию в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за активное участие в переговорах в "нормандском формате", выразив надежду на такое же активное участие в будущем.

Меркель и Макрон также поговорили с Путиным

Отдельный телефонный разговор состоялся в тот же день у лидеров ФРГ и Франции с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении. Участники беседы также отметили важность реализации минских договоренностей "как безальтернативной основы урегулирования" и подчеркнули заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате".

Главы МИД России, Германии и Франции будут прорабатывать возможности и предпосылки организации встречи на высшем уровне, добавили в Кремле.

По итогам переговоров Меркель и Макрона с Зеленским и Путиным правительство ФРГ сообщило, что стороны договорились попросить министров иностранных дел своих стран встретиться в ближайшее время.

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