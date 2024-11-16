  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Зеленский хочет завершить войну "дипломатией" в 2025 году

Жан Рофе
16 ноября 2024 г.

Украина должна сделать все для окончания войны дипломатическим путем в 2025 году, сказал Владимир Зеленский. По его словам, продвижение войск РФ на некоторых участках фронта уже замедлилось.

https://p.dw.com/p/4n4Rc
Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukraine Presidency/Planet Pix/Zuma/picture alliance

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина намерена приложить усилия, чтобы завершить войну не позднее 2025 года. "С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Суспильне" по случаю 100-летия "Украинского радио", обнародованном в субботу, 16 ноября.

Украинский лидер признал, что ситуация на восточном участке фронта "действительно сложная". Российские войска, хоть и неспешно, но продвигаются. Успехи россиян на фронте Зеленский объяснил медленной комплектацией бригад подготовленными кадрами и вооружением. По его словам, Украина до сих пор не получила половину оружия, обещанного США.

В то же время Зеленский ожидает замедления продвижения войск РФ, учитывая их большие потери на поле боя. "У них потерь - 1,5-2 тысячи в день, раненых и убитых. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Сейчас, чтобы их остановить, подойдут резервы, укомплектованные бригады, которые мы так долго ждем", - сказал он.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
external

Что говорят западные эксперты о роли КНДР в войне РФ против Украины?

Что говорят западные эксперты о роли КНДР в войне РФ против Украины?

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал запустить массовое производство беспилотников. Северная Корея также отправила в Россию, по разным оценкам, от 10 до 12 тысяч солдат, которые уже участвуют в войне против Украины. Западные эксперты считают, что Россия будет и дальше использовать северокорейских солдат в войне.
Конфликты15 ноября 2024 г.04:32 мин.
external

Европа в шоке от назначений Трампа: каким будет подход США к войне в Украине. DW Новости (14.11.24)

Европа в шоке от назначений Трампа: каким будет подход США к войне в Украине. DW Новости (14.11.24)

Администрация США во главе с Джо Байденом пытается предоставить Украине как можно больше помощи, прежде чем хозяином в Белом доме вновь станет избранный президент Дональд Трамп. Ведь Трамп не раз критиковал американскую военную помощь Киеву и многие прогнозируют, что он ее сократит. Трамп уже сделал несколько назначений, которые несколько шокировали европейских партнеров.
Политика14 ноября 2024 г.30:01 мин.
Показать еще