Зеленский хочет завершить войну "дипломатией" в 2025 году

Украина должна сделать все для окончания войны дипломатическим путем в 2025 году, сказал Владимир Зеленский. По его словам, продвижение войск РФ на некоторых участках фронта уже замедлилось.

Несмотря на сложную ситуацию на фронте, Украина намерена приложить усилия, чтобы завершить войну не позднее 2025 года. "С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Суспильне" по случаю 100-летия "Украинского радио", обнародованном в субботу, 16 ноября.

Украинский лидер признал, что ситуация на восточном участке фронта "действительно сложная". Российские войска, хоть и неспешно, но продвигаются. Успехи россиян на фронте Зеленский объяснил медленной комплектацией бригад подготовленными кадрами и вооружением. По его словам, Украина до сих пор не получила половину оружия, обещанного США.

В то же время Зеленский ожидает замедления продвижения войск РФ, учитывая их большие потери на поле боя. "У них потерь - 1,5-2 тысячи в день, раненых и убитых. Они не могут постоянно продвигаться с такими потерями. И на некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Сейчас, чтобы их остановить, подойдут резервы, укомплектованные бригады, которые мы так долго ждем", - сказал он.