  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Украинские военные в Харьковской области, 11 сентября 2022 года
Украинские военные в Харьковской областиФото: Vudi Xhymshiti/VX/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Харьковская область почти свободна от оккупантов

Александра Иванова
22 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 сентября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-harkovskaa-oblast-pocti-svobodna-ot-okkupantov/a-63145206

На 205-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 сентября (время московское).

++14.35++

В оккупированном Бердянске убиты заместитель "мэра" по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, сообщили нынешние "власти" города. Людмила Бойко возглавляла городскую избирательную комиссию по проведению "референдума" об аннексии захваченной части Запорожской области.

++14.25++

По состоянию на сегодняшний день почти вся Харьковская область освобождена из оккупации, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что регион находился во власти российских военных более пяти месяцев.

"В это время оккупанты и не пытались делать что-либо для людей. Они разрушали, грабили, забирали", - написал Зеленский, добавив, что после ухода ВС РФ в некоторых деревнях Харьковской области не осталось ни одного неповрежденного дома.

++14.05++

Роскосмос не примет участие в 73-м Международном астронавтическом конгрессе IAC 2022, который состоится в Париже с 18 по 22 сентября. Как пишет газета "Коммерсант", большинству членов российской делегации было отказано в визах.

Хроника событий 16 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Владимир Зеленский приехал в Изюм в Харьковской области

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Что пишут немецкие СМИ о контрнаступлении ВСУ

Немецкие СМИ пишут о переломном моменте в войне России с Украиной и призывают Германию предоставить Киеву больше вооружений.
Политика
12 сентября 2022 г.
02:35 мин.
external

Генерал США рассказал о секрете успехов ВСУ

Генерал США рассказал о секрете успехов ВСУ

Почему украинской армии удалось столь стремительно продвинуться вглубь российских позиций - об этом в интервью DW рассказал экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.
Политика
12 сентября 2022 г.
04:36 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Херсоне 16 сентября 2022 года

Взрывы в оккупированных Херсоне и Луганске: есть погибшие

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ведущие подкаста "DW Новости Шоу" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

России предрекают развал. Как Козак хотел остановить войну

России предрекают развал. Как Козак хотел остановить войну

Политика
21 ч. назад
60:06 мин.
Карикатура - "председатель КНР Си Цзиньпин" свысока смотрит на смущенного "президента России Владимира Путина" и спрашивает его: "Ну что мы с тобой будем делать?".

Встреча Путина с Си Цзиньпином: кто заказывает музыку?

Встреча Путина с Си Цзиньпином: кто заказывает музыку?

Политика
23 ч. назад
Президент России Путин и канцлер ФРГ Шольц

Политолог: Запад дает шанс Путину изменить его позицию

Политолог: Запад дает шанс Путину изменить его позицию

Политика
24 ч. назад
Немецкий ветропарк в Северном море

Морские ветропарки станут основой электроэнергетики Европы

Морские ветропарки станут основой электроэнергетики Европы

Технологии
9 ч. назад
В центре Астаны

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Политика
17 ч. назад
Дети в окне автобуса из Изюма в Белгородскую область, 20 апреля 2022 года

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

В ЕС требуют санкций и трибунала за фильтрационные лагеря РФ

Права человека
18 ч. назад
На главную страницу