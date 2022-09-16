Зеленский: Харьковская область почти свободна от оккупантов

На 205-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 сентября (время московское).
++14.35++
В оккупированном Бердянске убиты заместитель "мэра" по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко,сообщили нынешние "власти" города. Людмила Бойко возглавляла городскую избирательную комиссию по проведению "референдума" об аннексии захваченной части Запорожской области.
++14.25++
По состоянию на сегодняшний день почти вся Харьковская область освобождена из оккупации, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что регион находился во власти российских военных более пяти месяцев.
"В это время оккупанты и не пытались делать что-либо для людей. Они разрушали, грабили, забирали", - написал Зеленский, добавив, что после ухода ВС РФ в некоторых деревнях Харьковской области не осталось ни одного неповрежденного дома.
++14.05++
Роскосмос не примет участие в 73-м Международном астронавтическом конгрессе IAC 2022, который состоится в Париже с 18 по 22 сентября. Как пишет газета "Коммерсант", большинству членов российской делегации было отказано в визах.