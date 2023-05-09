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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в КиевеФото: Sergei Supinsky/AFP
КонфликтыУкраина

Зеленский: ЕС готов предоставить Украине миллион артснарядов

43 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.

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На 440-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 9 мая (время московское).

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У некоторых посетителей мемориала в Трептов-парке была замечена запрещенная в Германии георгиевская ленточка. Об этом сообщила полиция Берлина, уточнив, что это члены официальной делегации российского посольства и запрет на ее ношение во время проведения мероприятия на них не распространяется.

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Европейский Союз готов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии", - приводит его слова "РБК-Украина".

Вместе с тем Зеленский назвал "абсолютно неприемлемыми" торговые ограничения, которые ввели страны Восточной Европы. По его словам, такие торговые ограничения являются жесткими, протекционистскими и играют на руку России и Киев ожидает "сильных" европейских решений для их отмены.

Хроника событий 9 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 мая 14.00 - 23.59 >>>

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