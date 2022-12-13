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Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский: Энергосектору нужна поддержка в 800 млн евро

Екатерина Венкина
12 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 декабря.

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На 293-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 13 декабря (время московское).

США дополнительно выделят 42 млн долларов на энергобезопасность Молдовы

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США дополнительно выделят Молдове 42 млн долларов (39 млн евро). Об этом сообщил американский посол в Молдове Кент Логсдон на мероприятии, посвященном расширению помощи Агентства США по международному развитию (USAID) для укрепления молдавской энергобезопасности. Слова дипломата привел портал NewsMaker.

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Минимум до завершения этого отопительного сезона Украина нуждается в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть в поставках электроэнергии из стран ЕС объемом до 2 гигаватт. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время видеообращения на конференции по помощи Украине в Париже. По словам Зеленского, необходимо соответствующее решение ENTSO-E - европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. "Такая поддержка может оцениваться примерно в 800 млн евро в текущих ценах", - подчеркнул украинский лидер. "Конечно, это очень большая сумма, но она меньше, чем стоимость потенциального блэкаута", - сказал Зеленский по видеосвязи. По словам политика, Украине необходимы трансформаторы, оборудование для ремонта поврежденных высоковольтных линий электропередачи, а также генераторы и газовые турбины. "Из-за разрушения наших электростанций в результате террористических атак нам придется использовать больше газа этой зимой, чем ожидалось", - добавил украинский лидер.

Хроника событий 13 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 12 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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