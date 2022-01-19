 Зеленский изъявил желание участвовать в саммите НАТО в июне | Новости из Германии об Украине | DW | 19.01.2022

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Украина

Зеленский изъявил желание участвовать в саммите НАТО в июне

В телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО президент Украины обсудил дипломатические усилия для достижения стабильности в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании участвовать в саммите НАТО, запланированном на июнь текущего года. В ходе телефонной беседы с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский обсудил подготовку к летнему саммиту, сообщил глава украинского государства в микроблоге Twitter в среду, 19 января, добавив, что "политика открытых дверей остается неизменной".

Кроме того, собеседники обменялись информацией и мнениями о дипломатических усилиях, необходимых для достижения стабильности в Европе, указывается далее в твите украинского президента, опубликованном в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

В сообщении пресс-службы офиса президента Украины указано, что Зеленский поблагодарил Столтенберга за последовательную позицию НАТО в вопросе поддержки суверенитета Украины и евроатлантической направленности политики Киева. "Основное внимание во время разговора было уделено дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию ситуации с безопасностью вокруг Украины", - отмечается далее. По этим данным, Столтенберг проинформировал Зеленского о результатах заседания Совета НАТО - Россия, а также о "перспективах дальнейших переговоров с российской стороной по вопросам европейской безопасности".

Вопрос вступления Украины в НАТО - одна из главных причин конфликта с РФ

Возможное вступление Украины в НАТО является одним из центральных пунктов нынешнего конфликта России с Западом. В конце декабря Москва потребовала "гарантии безопасности" от США и НАТО. В частности, она призвала сократить американские войска и вооружения в Европе, а также отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток за счет приема в альянс Украины, а также Грузии.

Данные требования были высказаны на фоне сообщений о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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