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Владимир Зеленский (фото из архива, President Of Ukraine/ZUMA Press Wire Service/dpa/picture alliance)Фото: President Of Ukraine/ZUMA Press Wire Service/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Будет новый Нюрнберг

Екатерина Венкина
19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 апреля.

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На 402-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 1 апреля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении напомнил о специальных мероприятиях, которые прошли в Буче в годовщину освобождения города и в Киеве. По словам украинского лидера, "главное слово сегодня - справедливость". "Справедливость - для нашего государства, для всех наших людей, которые потеряли родных, близких, потеряли здоровье, дом, нормальную жизнь из-за российской агрессии, из-за террора, террора оккупанта", - добавил он. Глава украинского государства призвал ускорить глобальную работу для проведения трибунала в связи с агрессией России, для выдачи новых ордеров Международным уголовным судом, "для законных и справедливых приговоров". "Будет новый Нюрнберг", - уверен Зеленский.

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