Зеленский: Будем гнать военных РФ к украинской границе

На 188-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 30 августа (время московское).

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Украинская армия будет гнать российские войска до границы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к соотечественникам. "К нашей границе, линия которой не изменялась", - подчеркнул он.

Глава государства добавил, что провел серию совещаний с представителями армии, военно-промышленного сектора и правительства, однако не стал раскрывать подробности. "Важная тематика, озвучивать ее - неправильно. Но результат со временем видят все. Видят, когда наши защитники уничтожают логистику, базы, командные центры врага. Это - продолжим", - заверил президент Украины.

Зеленский обратился и к российским военнослужащим. "Поезжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию - что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", - отметил украинский лидер.

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